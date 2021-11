DHL s’associe à la start-up française Pickme et son réseau de voisins-relais

La société de distribution indique qu’ils « sont à ce jour déjà plus de 55 000 en France, formés, équipés et prêts à réceptionner les colis à la place des destinataires indisponibles de manière 100 % sécurisée et professionnelle ».

Cette solution est pour le moment testée par DHL Express en Île-de-France. Elle « devrait être également déployée d’ici le début de l’année prochaine pour ses clients de Lyon, Bordeaux et Toulouse ».

« Au même titre que toutes ses autres solutions de réception, le dispositif Pickme est intégré aux outils de suivi DHL, offrant un suivi précis des colis jusqu’à la confirmation de leur arrivée chez le voisin-relais désigné par le consommateur ».

Ces voisins-relais sont disponibles en plus des points de réception déjà proposés par DHL Express en France, notamment les 5 200 Relais Colis et d’environ 70 consignes en magasin.