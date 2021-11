Clamez votre amour de Blender

La version 3.0 du célèbre outil open source de conception et de rendu 3D sera disponible le 3 décembre prochain. Pour préparer cet évènement, l'équipe vous propose de lui envoyer une vidéo de 120 secondes maximum sur le thème « Blender is… » dans laquelle vous dites à quoi il vous sert.

L'idée est en effet de « montrer la diversité de l'écosystème Blender qui est bien plus qu'un logiciel 3D » en évoquant un projet en cours qui sort de l'ordinaire. L'ensemble sera ensuite agrégé comme cela avait été fait l'année dernière pour la vidéo « Together Apart ».

Ceux qui sont intéressés sont invités à proposer tout d'abord leur idée ici. La vidéo doit ensuite être envoyée avant le 25 novembre. Les règles à respecter sont détaillées par là. La vidéo finale ne devra pas dépasser 80 minutes, il devrait donc y avoir du tri.