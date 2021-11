Orange Concessions est officiellement lancée

Cette filiale avait été annoncée fin 2019 en même temps que le plan Engage 2025 et son lancement devait intervenir en 2020. Il faudra finalement attendre début 2021 pour avoir des nouvelles et novembre pour que la filiale soit officiellement opérationnelle. Lors de l’Université d’été du THD à Saint Étienne, l’opérateur avait confirmé que le lancement n’était qu’une question de semaines.

Cette nouvelle société est « détenue à 50 % par Orange et à 50 % par un consortium regroupant La Banque des Territoires (Caisse des Dépôts), CNP Assurances et EDF Invest ». « Orange Concessions regroupe 24 Réseaux d’Initiative Publique (RIP), régis par des contrats avec des collectivités locales, en Métropole et en Outre-mer, représentant à terme plus de 4,5 millions de prises fibre, ce qui la positionne comme premier opérateur d’infrastructures dans les territoires ruraux français ».

Orange Concessions est dirigée par Jean-Germain Breton de cette société valorisée 2,675 milliards d’euros.