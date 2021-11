Arcep : Olivier Corolleur va devenir directeur « Fibre, infrastructures et territoires »

Cet ingénieur général des mines est diplômé de l'Ecole Polytechnique et de Télécom Paris Tech. Il était au ministère de l’Industrie en 2003, d'abord chargé du secrétariat du Réseau national de recherche en télécommunication, puis chargé de mission pour la mise en place des pôles de compétitivité.

En 2007, il rejoint les services du Premier ministre en tant que chef du bureau des Technologies et des réseaux de communication. Enfin, il entre à l’Arcep en 2010, dont il est aujourd’hui directeur général adjoint.

Il prendra donc la place de Guillaume Mellier à partir du 29 novembre comme directeur « Fibre, infrastructures et territoires ». Mellier rejoint occupe ce poste depuis plus de cinq ans et il part rejoindre Sébastien Soriano (ex-président de l’Arcep) à l’IGN où il est nommé directeur des programmes et de l’appui aux politiques publiques.

Selon La Tribune, Anne Laurent, directrice Mobile et Innovation, serait également sur le point de quitter l'institution.