« Les utilisateurs de Smart TV Samsung peuvent désormais télécharger Qobuz depuis le magasin d'application pour bénéficier d'un mois d'essai gratuit », explique l’éditeur.

De leur côté, « les abonnés actuels pourront se connecter facilement via un QR code permettant un accès instantané à leurs favoris, à des sélections d'albums et à des playlists sur une interface à la fois familière et simple d'utilisation ».