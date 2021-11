Projet Artemis de la NASA : la plainte de Blue Origin contre SpaceX a été rejetée

La société de Jeff Bezos avait pour rappel lancé une action en justice suite au choix de l’Agence spatiale américaine de SpaceX pour transporter des humains sur la Lune. Le contrat avait été mis en pause.

Dans un communiqué, la NASA indique que la cour fédérale avait rejeté cette demande et confirmait le choix de l’entreprise d’Elon Musk. L’Agence indique que le travail reprendra « dès que possible ».

Sur Twitter, Jeff Bezos reconnaît évidemment que « ce n'est pas la décision que nous voulions, mais nous respectons le jugement du tribunal et souhaitons plein succès à la NASA et à SpaceX ». Elon Musk pour sa part a publié une image du film Judge Dredd, avec comme légende « You have been judged ».