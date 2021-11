Casino se lance aussi dans le quick-commerce, des produits « livrés en quelques minutes »

Quelques jours après l’annonce de Carrefour Sprint (avec Uber Eats et Cajoo) pour une livraison en moins de 15 minutes des produits du quotidien, c’est au tour de Casino et Gorillas de se lancer dans le quick-commerce en France.

« Le groupe Casino donne accès à Gorillas à ses produits de marque nationale et aux produits de marque Monoprix […] Ces produits seront disponibles sur la plateforme Gorillas et livrés en quelques minutes, à Paris, Lille, Bordeaux, Lyon et Nice ».

« Dans un second temps, le groupe Casino s’appuiera sur l’expertise technologique et opérationnelle unique de Gorillas, qui assurera depuis ses magasins en France la préparation et la livraison ultra-rapide de commandes en ligne, passées par les clients sur les propres plateformes de Monoprix et Franprix ».

Le rapprochement entre les deux partenaires ira plus loin puisqu’il est prévu que le groupe Casino prenne « une participation au capital de Gorillas en France et au niveau Groupe en Allemagne ».

Enfin, le communiqué précise que « la conclusion de ce partenariat stratégique doit intervenir avant la fin de l’année 2021 ».