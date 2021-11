Voici les drones Mavic 3 et Mavic 3 Cine, de 2 099 à 4 799 euros

Le fabricant ne tarit pas d’éloges les concernant : « un meilleur capteur, un système à double caméra, une détection d'obstacles omnidirectionnelle, des modes de vol plus intelligents et un temps de vol allongé ».

Deux capteurs optiques sont de la partie : une télécaméra CMOS de 1/2" de 12 Mpixels et un autre signé Hasselblad avec un capteur CMOS 4/3 de 20 Mpixels. « Son équipement et son logiciel améliorés peuvent traiter des vidéos 5,1K à 50 ips avec des couleurs souples et nuancées et une sensibilité accrue en basse lumière, et prendre en charge le 4K/120 ips pour des résultats de meilleure qualité pour les séquences au ralenti ».

De son côté, l’édition Mavic 3 Cine prend en charge l’« encodage Apple ProRes 422 HQ pour un traitement vidéo plus riche, avec un SSD interne de 1 To ». Toutes les caractéristiques techniques sont détaillées par ici.

Les mensurations du Mavic 3 sont de 221 x 96,3 x 90,3 mm quand il est plié et de 347,5 x 283 x 107,7 mm lorsqu’il est déplié, sans hélices dans les deux cas. Son poids est de 895 grammes (899 grammes pour la version Cine).

Le Mavic 3 de « base » est vendu 2 099 euros, contre 2 799 euros pour la version Fly More avec notamment trois batteries, des filtres et un sac. Il faut compter pas moins de 4 799 euros pour la version Cine avec son SSD de 1 To.