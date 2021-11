Rançongiciel : 15 millions de dollars de récompenses pour identifier le gang DarkSide

Le département d'État américain offre une récompense pouvant aller jusqu'à 10 000 000 $ en échange d'informations permettant d'« identifier ou de localiser tout individu occupant un poste de direction clé dans le groupe du crime organisé transnational DarkSide ».

Le Département propose également une récompense pouvant aller jusqu'à 5 000 000 $ pour toute information menant à l'arrestation et/ou à la condamnation dans n'importe quel pays de « toute personne complotant pour participer ou tentant de participer à un incident de rançongiciel DarkSide ».

DarkSide est notamment responsable de la cyber-attaque ayant visé Colonial Pipeline Company en mai 2021, qui avait conduit l'entreprise à fermer de manière proactive et temporaire le pipeline de 5 500 milles qui transporte 45 % du carburant utilisé sur la côte Est des États-Unis.

Cette récompense est offerte dans le cadre du programme de récompenses contre le crime organisé transnational (TOCRP) du Département d'État, précise le communiqué. Plus de 75 criminels transnationaux et grands trafiquants de stupéfiants ont été traduits en justice dans le cadre du TOCRP et du Narcotics Rewards Program (NRP) depuis 1986, qui ont versé plus de 135 millions de dollars en récompenses à ce jour.