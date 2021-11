PeerTubeLive App & Chat : de nouvelles possibilités pour vos diffusions en direct

Cette fonctionnalité proposée depuis la v3 mise en ligne en janvier est désormais accompagnée d'une application Android, permettant de lancer un live depuis un simple smartphone.

Elle est distribuée via F-droid et le Play Store de Google. L'équipe dit chercher des développeurs pour soutenir son travail ou des traducteurs. Il est aussi possible de financer celui qui la conçoit directement.

Au passage, un plugin de chat en direct est évoqué. Basé sur le serveur de messagerie Prosody, il peut être installé par les administrateurs d'une instance. Le projet est soutenu par Code Lutin à hauteur de 4 000 euros, mais là aussi les contributions sont bienvenues.