Le site de campagne d'Arnaud Montebourg désormais hébergé en France

Crédits : LeWeb13 (CC BY 2.0)

Début septembre, nous évoquions le fait que le candidat, se présentant comme un soutien des solutions « souveraines » exploitait GitHub et Netlify pour l'hébergement de son site statique. Son équipe s'était alors fendue d'une explication technique peu convaincante, indiquant qu'aucune solution française n'était à même de convenir, évoquant le budget réduit de la campagne. Puis il avait été annoncé qu'un hébergement en France serait mis en place.

Depuis, rien n'avait bougé et nous étions sans nouvelles du projet. Sur le site, un lien vers un billet de blog reprenant la précédente explication avait été ajoutée avant d'être retiré. Mais comme nous le fait remarquer un lecteur, cela semble désormais réglé. Il est précisé dans les mentions légales que « le site internet et les contenus sont hébergés (par) Clever Cloud (3 rue de l’Allier, 44000 Nantes, France), société membre de l'alliance Euclidia ». Le service PaaS est d'ailleurs déjà utilisé par d'autres hommes politiques comme Edouard Philippe pour le site de son parti « Horizons » lancé il y a quelques semaines.

La vidéo proposée en page d'accueil du site laremontada.fr est hébergée par YouTube, mais intégrée sans le mode de confidentialité avancée (sous-domaine nocookie). On apprend néanmoins que « les données relatives à la mesure d'audience sont collectées dans Matomo (solution open source dont les serveurs sont en France et en Allemagne) ».

« Les données personnelles confiées par les visiteurs du site sont hébergées selon les standards les plus exigeants du RGPD chez SendinBlue pour le routage mail et chez OHME pour le CRM (deux sociétés Françaises dont les serveurs sont en France et en Europe) » est-il ajouté.

Ces changements n'ont pour le moment pas été répercutés sur le site du mouvement L'engagement, créé pour soutenir la campagne d'Arnaud Montebourg, toujours chez GitHub et Netlify.