Nouveaux systèmes énergétiques en 2021-2023 : signature d’un contrat stratégique de filière

Le CEA rappelle qu’il s’agit de la suite du contrat stratégique signé le 28 janvier 2019 et actualisé le 15 avril de cette année, et qui avait « contribué à l’élaboration du plan France relance ».

Les thématiques de ce nouveau contrat restent les mêmes : « développer une offre d’énergie renouvelable et décarbonée compétitive, optimiser l’efficacité énergétique et l’usage des énergies, engager une reconquête industrielle stratégique et fédérer la filière autour de dynamiques transverses et d’accompagnement du changement ».