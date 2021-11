Station spatiale internationale : avis d’embouteillage pour les capsules Crew-2 et Crew-3

La troisième mission commerciale habitée pour le compte de la NASA devait décoller le 31 octobre, mais elle a été repoussée au 3 novembre à cause de la météo, puis « reporté de nouveau suite à un problème de santé mineur d’un membre de l’équipage », explique l’ESA.

Généralement, les équipages se croisent dans l’ISS et Crew-2 devait donc attendre l’arrivée de Crew-3 avant de partir. Mais l’Agence spatiale européenne indique que « les équipes de mission étudient à présent la possibilité de faire redescendre Crew-2, l'équipage de Thomas Pesquet, de la Station spatiale internationale avant d’y envoyer Crew-3, et ce en raison de considérations météorologiques liées aux opérations de lancement et de récupération ».

La situation est compliquée : « Pour Crew-2, la prochaine opportunité de désamarrage de la Station en vue du retour sur Terre est le dimanche 7 novembre à 19h05 CET. L’opportunité de désamarrage suivante est le lundi 8 novembre ».

« Pour Crew-3, la prochaine opportunité de lancement est le mardi 9 novembre à 3h51 CET, si les équipes de mission ne choisissent pas de faire revenir Crew-2 dimanche 7 ou lundi 8 novembre ».

La balle est dans le camp de la NASA et de SpaceX, qui doivent « prendre dans les jours à venir la décision de donner la priorité au lancement de Crew-3 ou au retour de Crew-2 en fonction de la probabilité de conditions plus favorables à un lancement ou un amerrissage pour le Crew Dragon ».