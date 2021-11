Amazon lance son Smart Air Quality Monitor (Alexa) à 79,99 euros

L’entreprise américaine n’en finit pas de lancer des objets connectés dans tous les domaines ou presque. Elle vient cette fois-ci jouer sur les platebandes de Netatmo (entre autres) avec un moniteur de qualité de l'air connecté.

L’appareil surveille cinq paramètres : « les matières particulaires [PM], les composés organiques volatils [COV], le monoxyde de carbone [CO], l'humidité et la température ». Une LED permet d’un coup de voir si tout va bien… ou non.

La précision est de ±1,0 °C, ±10 % à 25 °C pour l’humidité, ±20 µg/m³ pour les PM, ±10 points pour les COV et enfin ±5 ppm pour le CO. Sur la température et l’humidité, Netatmo fait bien mieux avec ±0,3°C et ±3 % respectivement. La plage est aussi plus importante avec 0 à 100 % d’humidité, contre 30 à 70 % pour Amazon.

Le Smart Air Quality Monitor est pour le moment en précommande à 79,99 euros. Il sera disponible à partir du 8 décembre. Notez au passage que de nombreuses promotions sont en cours sur des produits Echo et Fire TV.