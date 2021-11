Electronic Arts signe le meilleur « deuxième trimestre » de son histoire

Chaque société peut choisir de commencer son année fiscale au 1er janvier ou à une autre date, créant ainsi parfois des décalages. C’est le cas de l’éditeur de jeux vidéo pour qui le second trimestre fiscal se termine le 30 septembre.

Les revenus sont de 1,826 milliard de dollars (soit mieux que les 1,775 milliard de prévu), contre 1,151 milliard un an auparavant. Le bénéfice net est de 294 millions de dollars, soit 109 millions de plus qu’au second trimestre 2020.

Sur les six premiers mois de son année fiscale, EA revendique environ 100 millions de joueurs à EA Sports, autant pour Star Wars : Galaxy of Heroes et 7,7 millions pour la bêta ouverte de Battlefield 2042.

Au détour d’une slide (page 12), on apprend que PGA Tour (jeu de golf) n’est plus dans les prévisions de l’année fiscale 2022.