Changement de patron chez GitHub

Dans un billet de blog, Nat Friedman explique laisser sa place à Thomas Dohmke qui est actuellement chef de produit. Friedman était arrivé à ce poste suite au rachat de GitHub par Microsoft pour 7,5 milliards de dollars.

Ces changements seront effectifs au 15 novembre. Net Friedman gardera un pied dans la société en étant « président émérite ». Il donne quelques vagues détails sur sa prochaine aventure : « soutenir, conseiller et investir dans les fondateurs et les développeurs qui créent l'avenir avec la technologie et s'attaquent aux plus grandes opportunités de notre époque ».

Le futur ex-CEO en profite pour annoncer être « fier de dire que plus de 73 millions de développeurs construisent l'avenir du logiciel sur GitHub ».