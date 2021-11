Téléfoot en liquidation judiciaire

C’est l’épilogue logique de cette histoire qui s’était déjà arrêtée fin décembre. « Le tribunal de commerce de Bobigny a signé l’acte de décès », explique Capital. 57 salariés sont concernés.

Lors de l'audience, Julien Bergeaud (directeur général de la chaîne) a cité plusieurs causes pour expliquer le naufrage : la covid évidemment, Canal Plus « qui aurait abusé de sa position dominante » et enfin « le gouvernement et les pouvoirs publics, incapables d’endiguer le piratage des retransmissions des matches de foot », indiquent nos confrères.

Enfin, la maison mère Mediapro « est loin d’être tirée d’affaire, même débarrassée de son boulet français », précise Capital.