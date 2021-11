Microsatellite MicroCarb : France et Royaume-Uni partenaires contre le changement climatique

Le CNES et la United Kingdom Space Agency ont signé un amendement à leur accord conclu en avril 2017 « afin de poursuivre leur collaboration dans la mise en œuvre de la mission de lutte contre le changement climatique MicroCarb ».

« Ce nouvel accord, qui vise à étendre la contribution britannique au projet MicroCarb, amène ainsi le Royaume-Uni à fournir 3,9 millions de livres sterling (4,6 m€) supplémentaire à la mission, portant sa contribution totale à 13,9 millions de livres sterling (16,4 m€), pour un budget global de 250 millions d’euros pourvu par le gouvernement français à travers le Programme d’investissement d’Avenir, le CNES et l’Union européenne ».

MicroCarb n’est pas encore opérationnel et ne devrait l’être qu’en 2023. Son objectif sera de surveiller le CO₂ atmosphérique de la Terre depuis l'espace avec une extrême précision. Il « détectera les changements associés aux émissions de surface et à l'absorption, à travers le monde, de nos villes, forêts et océans ».

De plus, « le satellite dispose d'un mode d'observation spécifique de ciblage des villes qui nous permettra d’estimer les émissions anthropiques de CO₂ au-dessus de grandes zones urbaines, qui contribuent à l’augmentation de l’effet de serre et qui bouleversent l’équilibre de notre Climat ».