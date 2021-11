Truth : Mastodon lance un ultimatum au réseau social de Donald Trump

Banni de Twitter et Facebook (entre autres réseaux sociaux), l’ancien président des États-Unis a lancé sa propre plateforme : Truth. Le code source contient des traces de Mastodon et le design de certaines pages ne laisse aucun doute à Eugen Rochko (créateur et principal développeur de Mastodon).

Réutiliser son code n’est pas un problème puisqu’il est sous licence AGPLv3, mais il faut alors aussi publier son code source ainsi que toutes les modifications apportées, comme le rappelle Mastodon.

Ce n’est pas le cas de Truth et, pire encore, il est précisé dans les conditions d’utilisation que « tout le code source » est « détenu ou contrôlé » par Trump Media & Technology Group. Mastodon a décidé de réagir et, dès le 26 octobre, il a « envoyé une lettre officielle au directeur juridique de Truth Social, demandant que le code source soit rendu public conformément à la licence ».

« Selon la licence AGPLv3, après avoir été notifié par le détenteur des droits d'auteur, Truth Social a 30 jours pour se conformer ou la licence peut être révoquée définitivement ».