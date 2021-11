Orange lance TOTEM, sa « TowerCo européenne » pour la France et l’Espagne

La création de cette entité avait été faite en même temps que l’annonce du plan Engage 2025. Stéphane Richard expliquait vouloir créer dans la plupart des pays européens des « TowerCos, c’est-à-dire des entités dédiées à la gestion des tours ».

Un an plus tard, « TOTEM, la TowerCo européenne [pour la France et l’Espagne, ndlr] détenue à 100 % par Orange SA est désormais opérationnelle ». Les autres opérateurs (Bouygues Telecom, Free Mobile et SFR) ont aussi mis en place des opérations du genre, mais sans garder la main à 100 %.

« Son management et son fonctionnement opérationnel seront totalement indépendants par le transfert à TOTEM de tous les actifs clés de l'infrastructure mobile passive (sites, terrains, baux et contrats de location à des tiers) », explique le groupe. « Au 1er novembre 2021, le portefeuille d’infrastructures mobiles passives de TOTEM comprend plus de 26 000 sites en France et en Espagne ».

TOTEM, filiale à 100 % d’Orange, est présenté comme un « acteur neutre ». Elle « proposera des offres de mutualisation de ses infrastructures mobiles aux opérateurs » et « commercialisera des solutions de couverture pour mieux connecter les environnements denses et clos : stades, métros, trains, bureaux… ».