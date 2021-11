Canonical publie des images Ubuntu optimisées pour les solutions IoT d'Intel

Comme il le fait avec certaines cartes visant le marché de l'embarqué et de l'internet des objets, l'éditeur s'adapte aux dernières plateformes similaires proposées par Intel : Atom X6000E, Celeron et Pentium N/J (Elkhart Lake), Core et Xeon de 11e génération (Tiger Lake).

Les versions Core 20 et Desktop 20.04 sont pour le moment proposées. Elles profitent du programme de certification de Canonical afin de réduire le temps qui sépare la conception de la mise sur le marché.

Ainsi, ses partenaires proposeront des cartes et appareils conformes à certains besoins, comme les applications temps réel via Intel Time Coordinated Computing (TCC). La liste devant être mise à jour est disponible ici.