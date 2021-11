Facebook arrête la reconnaissance faciale

C’est dans un billet de blog que la société annonce la fin de cette fonctionnalité : « Les personnes qui l’ont activée ne seront plus automatiquement reconnues dans les photos et les vidéos et nous supprimerons les modèles de reconnaissance faciale individuels de plus d'un milliard de personnes ».

L’entreprise explique qu’elle doit « peser l’utilisation positive de la reconnaissance faciale par rapport aux préoccupations sociétales croissantes, d'autant plus que les régulateurs n'ont pas encore défini de règles claires ». Ce changement radical aura un impact sur plusieurs services, notamment l’Automatic Alt Text (AAT) qui permet d’ajouter des descriptions aux images pour les malvoyants. Désormais, le nom des personnes présentes sur la photo ne pourra plus être ajouté.

Selon Facebook, plus d’un tiers des utilisateurs utilisent la reconnaissance faciale… mais combien en ont réellement conscience ? Ce changement de cap s’inscrit dans un cadre difficile pour Facebook qui est au centre de plusieurs affaires suite aux déclarations de plusieurs lanceurs d’alertes. Faut-il y voir une manière d’essayer de redorer son blason ?

Selon Facebook, plus d’un milliard de « templates » d’utilisateurs seront supprimés… reste à savoir à quoi cela correspond exactement. Est-ce que cela concerne aussi bien les données que les modèles générés ? Seul l’avenir nous le dira. On espère aussi que la suppression sera réelle, définitive et sur toutes les sauvegardes, ce qui n’est pas toujours le cas.