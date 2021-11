OVHcloud lance son offre Google Anthos, avec SecNumCloud en 2022

Annoncée l'année dernière, elle est désormais disponible comme l'a indiqué l'hébergeur sur Twitter en marge des annonces du gouvernement sur le pilier industriel de sa stratégie cloud. Elle permet pour rappel d'utiliser les services cloud de Google sur une infrastructure tierce, ici celle du roubaisien.

Son nom est finalement Hosted Private Cloud powered by Anthos, proposée sous la forme de « packs de démarrage » avec un tarif d'entrée à 3 000 euros HT par mois et un engagement de trois mois. Une solution « idéale pour un essai ou un PoC » qui comporte 5 nœuds comprenant chacun 12 vCPU à 3,3 Ghz, 64 Go de mémoire et 2 SSD PCIe (NVMe) locaux de 500 Go.

Comptez 5 900 euros HT et 1 an d'engagement pour une solution à 15 nœuds. Pour 12 700 euros par mois, l'hébergeur ajoute un cluster managé NetApp de 55 To pour une réplication active x2. 50 IPv4 publiques sont incluses de base.

Ces différents éléments seront proposés sous la forme d'options avec un maximum de 256 IPv4 par service, 100 nœuds bare metal par cluster Kubernetes et jusqu’à 50 clusters Kubernetes par environnement Anthos, dans un second temps. D'ici là ou pour des déploiements plus importants vous devez vous adresser à votre contact commercial précise OVHcloud.

Le tout sent d'ailleurs encore un peu la peinture fraîche puisqu'il est précisé que « la console Dedicated NetApp n’est pas encore disponible [et que] les mises à jour d’Anthos ne seront disponibles qu’après la phase de lancement ». Pour rappel, ces dernières seront gérées par le client qui pourra choisir de les appliquer ou non avec retour en arrière possible.

Il est pour le moment impossible de connecter un déploiement Anthos à un vRack existant. Cette option sera ajoutée ultérieurement. « Vous pouvez cependant déplacer des services existants vers le vRack livré avec votre Hosted Private Cloud powered by Anthos ».

On apprend au passage que « d’autres fonctionnalités sont prévues pour 2022, comme la disponibilité des services sur un plus grand nombre de datacentres, Cloud Run for Anthos, Migrate for Anthos, les certifications PCI DSS et SecNumCloud », ainsi qu'un « Un équivalent OVHcloud de la Marketplace ».

Le guide de démarrage est disponible ici, la documentation technique par là.