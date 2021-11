Ubisoft annonce le retour d'Adibou

Le lancement de PowerZ aurait-il incité le français à se pencher à nouveau sur cette franchise à succès ? En tous cas, il a publié hier une première vidéo dévoilant l'univers coloré auquel il faut s'attendre.

Petit chat et personnages à gogo seront de la partie. L'éditeur dit viser un public de 4 à 7 ans avec cette application qui sera proposée sur ordinateur, smartphone et tablette.

Elle est développée par le studio Wiloki, spécialiste du soutien scolaire et doit être disponible « bientôt », sans plus de précisions. On peut néanmoins s'attendre à ce que tout soit prêt avant Noël. Il est possible de s'inscrire sur le site officiel pour être tenu informé.