Fedora 35 est disponible : Kinoite, PHP 8, Connections et firewalld au programme

Comme prévu, la nouvelle version de la distribution vient d'être publiée, avec GNOME 41 et un nouveau client pour l'accès distant via VNC et RDP : Connections. Le système audio PipeWire introduit avec la version 34 est complété par un nouveau gestionnaire de session plus flexible : WirePlumber.

L'activation des dépôts tiers rendra désormais disponible une sélection d'applications Flathub, depuis un dépôt géré par l'équipe de Fedora. Elles seront proposées via GNOME Software ou l'outil flatpak en ligne de commande. firewalld fait son entrée en version 1.0.

Fedora Cloud dispose désormais d'un boot hybride (BIOS et UEFI) et passe au système de fichier Btrfs par défaut comme la distribution classique l'a fait depuis la version 33. Python passe en version 3.10, Perl à la 5.34, PHP 8.0 est intégré.

L'équipe précise que les différentes éditions sont mises à jour au passage, via Spins et les Labs, dont une petite nouvelle : Kinoite (KDE Plasma). Bien entendu, il y en a aussi pour les architectures ARM64, Power et S390x. Le guide de mise à jour est disponible par ici.