Ubuntu Pro : des instances SQL Server via Azure

Le partenariat entre le géant américain et Canonical continue, prenant une nouvelle fois la forme d'une annonce à destination des service Cloud de Microsoft.

« Les clients de Microsoft Azure peuvent lancer des instances entièrement prises en charge de SQL Server 2017 ou SQL Server 2019 — éditions Web, Standard et Enterprise — sur Ubuntu Pro 18.04 LTS et Ubuntu Pro 20.04 LTS » précise le communiqué.

Côté technique, on apprend que « SQL Server on Ubuntu Pro utilise le système de fichiers XFS avec Direct I/O et Forced Unit Access (FUA) pour une synchronisation fiable avec les supports de stockage SSD NVMe sous-jacents ».

Il peut également profiter de la mémoire persistante (Pmem) lorsqu'elle est proposée par la plateforme. « SQL Server sur Ubuntu Pro 20.04 LTS prend en charge les scénarios de haute disponibilité via Corosync et Pacemaker, avec un agent de clôture spécialisé pour Azure ».