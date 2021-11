Z Event 2021 a récolté plus de 10 millions d'euros

Le projet caritatif a dépassé son précédent record de 2020 (5,7 millions d'euros) et l'a presque doublé. Un « best-of » est disponible par ici, les stats Grafana sont par là.

L'évènement qui s'est déroulé sur le week-end entier a été l'occasion de « comportements abusifs » rappelle Zerator, qui ajoute « on a vu et on a réagi immédiatement. On ne peut pas toujours contrôler l'escalade, nous condamnons ÉVIDEMMENT le harcèlement qui a suivi et nous sommes assurés d'apporter le soutien nécessaire à ceux qui en avaient besoin ♥ ».

Il fait référence au cyber harcèlement dont a notamment été victime la streameuse Ultia après avoir dénoncé les propos tenus en direct par Inoxtag, alors que le streameur vantait son record de vues. Il s'en est plus tard excusé.

Les bénéfices du Z Event sont pour rappel au profit d'Action Contre la Faim. Emmanuel Macron a salué l'initiative « En se mobilisant tous ensemble, on peut bouger des montagnes : vous l’avez fait ».

Sur Twitter François Malaussena indique que « le budget 2022 baisse de 12% les crédits à l'aide alimentaire », soit 57,6 millions d'euros. Il avait déjà baissé l'année précédente, avait indiqué le journal l'Humanité.