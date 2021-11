Ransomware : un second membre de Trickbot extradé aux États-Unis

Un ressortissant russe a été extradé vers les États-Unis où il fait face à des accusations qui pourraient lui valoir 60 ans de prison, fait savoir le département de la Justice. Vladimir Dunaev, 38 ans, était membre d'une organisation transnationale de cybercriminalité qui a déployé un cheval de Troie bancaire informatique et une suite de logiciels de rançon appelés « Trickbot ».

« Le malware Trickbot a été conçu pour voler les informations personnelles et financières de millions de personnes dans le monde, causant ainsi un préjudice financier considérable et infligeant des dommages importants aux infrastructures critiques aux États-Unis et à l'étranger », a déclaré Bridget M. Brennan, avocate par intérim des États-Unis.

Dunaev aurait été l'un de ces co-conspirateurs, travaillant en tant que développeur de logiciels malveillants pour le groupe Trickbot. S'il est reconnu coupable de tous les chefs d'accusation, il encourt une peine maximale de 60 ans d'emprisonnement. D'après BleepingComputer, il avait été arrêté en Corée du Sud en septembre alors qu'il tentait de quitter le pays, après avoir été contraint d'y rester plus d'un an en raison des restrictions de voyage de Covid-19.

Selon l'acte d'accusation, le gang TrickBot compte au moins 17 membres, chacun avec des attributs spécifiques au sein de l'opération. L'une d'entre elles, Alla Witte, une développeuse web de 55 ans, avait également été arrêtée en février dernier. Elle encourt jusqu'à 87 ans de prison, comme nous l'avions raconté.

Outre Dunaev et Witte, le DoJ a également inculpé d'autres membres du gang TrickBot dont les noms n'ont pas été révélés et qui se trouveraient dans divers pays, dont la Russie, la Biélorussie et l'Ukraine.