Ransomware : 12 arrestations en Ukraine et en Suisse

Europol a déclaré avoir arrêté, en Ukraine et en Suisse, 12 suspects accusés d'avoir contribué aux attaques de ransomware LockerGoga, MegaCortex et Dharma, rapporte The Record.

Ils faisaient partie d'un groupe criminel professionnel à l'origine d'une longue série d'attaques de ransomwares ciblant de grandes entreprises ayant fait plus de 1 800 victimes dans 71 pays depuis 2019. Certains avaient aidé le groupe à blanchir les rançons.

« La plupart de ces suspects sont considérés comme des cibles de grande valeur car ils font l'objet d'enquêtes dans plusieurs affaires très médiatisées dans différentes juridictions », a déclaré Europol.

Les forces de l'ordre de Norvège, de France, du Royaume-Uni, de Suisse, d'Allemagne, d'Ukraine, des Pays-Bas et des États-Unis avaient participé à l'enquête ayant mené à leurs arrestations.

Elles interviennent après que deux opérateurs de ransomware ont également été arrêtés en Ukraine trois semaines auparavant, et alors que six suspects ayant blanchi de l'argent pour le groupe de ransomware Clop avaient été arrêtés en juin, toujours en Ukraine.