Les revenus d’Apple atteignent un milliard de dollars… par jour

Sur le dernier trimestre de son année fiscale, Apple affiche un chiffre d’affaires de 83,360 milliards de dollars, en hausse de 29 %. Sur l’année, on passe à plus 365 milliards de dollars… soit un par jour.

Dans le détail, toutes les catégories de produits sont en hausse, avec une belle augmentation des revenus liés aux services : 18,277 milliards de dollars sur le trimestre contre 14,549 milliards un an auparavant. Apple a vendu pour 38,868 milliards d’iPhone, pour 9,178 milliards de Mac, pour 8,252 milliards d’iPad et enfin pour 8,785 milliards de « wearables ».

Le bénéfice net est de 20,551 milliards de dollars sur trois mois et de 94,680 milliards sur un an, contre respectivement 12,673 sur le trimestre précédent et 57,411 milliards en 2020. Pas de quoi soulever des foules à la bourse puisque l’action perdait 2 à 3 % après la publication des résultats.