Fortress Night : Epic Games fermera son « Fortnite chinois » le 15 novembre

L’annonce de cette décision est tombée il y a quelques jours, comme le rapporte Neowin. La fermeture se déroule en deux étapes : depuis hier l'enregistrement et le téléchargement ne sont plus possibles et les serveurs seront coupés le 15 novembre.

Aucune explication n’est donnée concernant cette fermeture relativement rapide de cette version de Fortnite développée pour la Chine afin de se conformer aux exigences locales.

Il y a néanmoins fort à parier que cela est lié à la récente limitation à 3h de jeux par semaine pour les jeunes Chinois.