Le gouvernement va annoncer le « pilier industriel de la stratégie nationale cloud »

En mai dernier, l'introduction des licences permettant à des acteurs étrangers d'être labellisé « Cloud de confiance » s'ils sont associés à des acteurs français a été fraîchement reçue. Depuis, on a d'ailleurs appris que Microsoft serait partenaire d'Orange et Capgemini à travers Bleu, Thalès faisant de même avec Orange. De quoi faire revivre aux acteurs locaux la période du cloud souverain, sauce américaine.

Cédric O avait néanmoins promis que la filière ne serait pas mise de côté et avait annoncé un événement pour détailler son plan sous peu. C'est finalement ce 2 novembre à partir de 14h30 qu'il se tiendra chez OVHcloud, qui vient d'entrer en bourse.

On découvrira à 15h15 la « stratégie d’accélération » et les financements qui « seront détaillés ainsi que la stratégie pour faire grandir les acteurs français, valoriser l’innovation en la matière et développer de nouvelles technologies ». Le tout sera présenté en 15 minutes. Il devrait principalement être question des Appels à Manifestation d'Intérêt (AMI) et de leur équivalent européen (PIEC) clôturés en mai. Pas de quoi enthousiasmer les acteurs que nous avons interrogés pour le moment.

Certains se montrent d'ailleurs dubitatifs quant au lieu sélectionné, lorsqu'ils ne déclarent pas apprendre la tenue de cette présentation. Cela explique sans doute que seul OVHcloud et ses clients soient mentionnés dans le programme de la journée.