TrueNAS Scale (Debian) disponible en RC1

En préparation depuis plus d'un an, ce système abandonne BSD pour une base Debian et un noyau Linux, ajoutant des fonctionnalités comme le fonctionnement sur plusieurs nœuds, le trio Docker, k8s et KVM pour les conteneurs et la virtualisation, visant des usages dit « hyperconvergés » (HCI).

Il s'agit ainsi d'une offre intermédiaire entre TrueNAS Core qui vise les particuliers, qui veulent un NAS unique pour des données non critiques, et l'offre Entrerprise qui n'est distribuée qu'à travers les serveurs commercialisés par iXsystems.

Un comparatif est disponible par ici. Après plusieurs versions 20.x (Alpha) et 21.x (Alpha/Beta), une première release candidate (RC) de la branche 22 de TrueNAS Scale est disponible. Ses nouveautés sont détaillées sur cette page.