La publication s'est faite suite à notre article sur Cloud-init. Le problème que nous avions initialement rencontré avait en réalité été détecté cet été puis corrigé, mais pas encore mis en production. C'est désormais chose faite.

La version 2.4.0 apporte plusieurs nouveautés au passage, comme la gestion de fr-par-1 et nl-ams-1 pour l'offre bare metal, de fr-par-2 pour le load balancer, des instances Enterprise, un support initial du serverless et des IP flexibles, etc.