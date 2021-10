Facebook  : 2,9 milliards d’utilisateurs actifs par mois, avec un revenu moyen de 10 dollars chacun

Le réseau social affiche une bonne santé avec 29 milliards de dollars de revenus (+33 % sur un an) et 9,2 milliards de dollars de bénéfice net (+17 %). C’est par contre moins que le trimestre précédent où il était question de respectivement 29,1 milliards de dollars et 12,4 milliards de dollars.

Le nombre d’utilisateurs actifs sur la « famille Facebook » (donc avec Instagram, Messenger, WhatsApp…) est en hausse de 12 % pour atteindre 3,58 milliards, contre 2,9 milliards uniquement pour le réseau social.

Le revenu moyen par utilisateur est stable au niveau mondial (10 dollars) mais avec toujours de fortes disparités. Il est par exemple en baisse aux États-Unis et au Canada (52,34 dollars) ainsi qu’en Europe (16,50 dollars). Il grimpe en Asie-Pacifique à 4,30 dollars et dans le reste du monde à 3,14 dollars.

Pour le prochain trimestre, Facebook s’attend à un chiffre d’affaires compris entre 31,5 et 34 milliards de dollars, mais cela dépendra de l’évolution de la crise sanitaire et des changements liés à iOS 14 et son App Tracking Transparency.