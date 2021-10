Pour 2022, 199 millions d’euros pour le Pass Culture

Le chiffre a été donné voilà quelques jours par Constance le Grip lors des travaux parlementaires autour du projet de loi de finances pour 2022. Une hausse de 140 millions d’euros par rapport à 2021. « Cette augmentation tient compte de la généralisation du dispositif, intervenue en mai 2021 – qui s’appliquera en année pleine en 2022 – et tient compte de la très forte dynamique de consommation enregistrée dès juin et juillet 2021 ».

Selon les données de la députée, rapporteur pour avis, « en trois mois (de fin mai à fin août 2021) plus de 500 000 jeunes se sont inscrits. Les hypothèses retenues pour estimer le budget sont les suivantes : un taux d’activation du Pass de 80 %, une consommation de 95 % de l’enveloppe de 300 euros et un taux de co-financement par les offreurs de 20 % ».

Ces 140 millions de nouvelles mesures sont ainsi ventilés : « 96 millions d’euros pour la généralisation du Pass Culture à destination des jeunes de 18 ans », « 6 millions d’euros pour financer la montée en puissance de la société en charge du Pass Culture, dont les missions sont ainsi élargies ». Et enfin, « 38 millions d’euros pour ouvrir un crédit individuel de 20 euros pour chaque élève en classe de seconde puis 30 euros en classes de première et terminale, afin de les familiariser, avant leurs 18 ans, à l’utilisation du Pass Culture ».

Dans l’utilisation des sommes, « le livre domine, avec près de 80 % de réservations. Suivent la musique avec 8 % (salles de musique, studios, musique enregistrée, partitions, service numériques) et le cinéma (5 %) ». Les achats se concentrent à 90 % pour les biens physiques, sachant que les biens numériques sont plafonnés à 100 euros.

La rapporteure s’interroge sur ces 199 millions d’euros : « à l’adolescence, les inégalités dans l’accès à la culture, à la diversité des pratiques et aux activités culturelles sont déjà notablement installées. Ne vaudrait-il pas mieux financer une politique d’éducation artistique et culturelle (EAC) plus ambitieuse et plus étoffée dès l’école maternelle ? »