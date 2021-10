Rachat d’Arm par NVIDIA : la Commission européenne ouvre « une enquête approfondie »

Dans un communiqué, la CE explique craindre « que l'entité issue de la concentration soit en mesure de, et soit incitée à restreindre l'accès des concurrents de NVIDIA à la technologie d'Arm ». De plus, ce projet pourrait entraîner « une hausse des prix, une diminution du choix et une réduction de l'innovation dans le secteur des semi-conducteurs ».

« Même si Arm et NVIDIA ne sont pas en concurrence directe, la PI [propriété intellectuelle, ndlr] d'Arm est un intrant important dans les produits concurrents de ceux de NVIDIA, par exemple dans les centres de données, l'automobile et l'internet des objets », explique Margrethe Vestager (vice-présidence de la Commission).

Suite aux craintes soulevées par l’enquête préliminaire, la Commission passe donc la seconde et « va à présent procéder à une enquête approfondie portant sur les effets de l'opération, afin de déterminer si ses craintes initiales en matière de concurrence concernant ces marchés sont confirmées ».

L’institution rappelle que ce rachat lui a été notifié le 8 septembre et que le 6 octobre NVIDIA « a présenté des engagements visant à remédier à certains problèmes relevés à titre préliminaire ». Néanmoins, la Commission européenne estime pour le moment qu’ils sont « insuffisants pour dissiper clairement ses doutes sérieux quant aux effets de l'opération ».

Elle dispose désormais de 90 jours ouvrables (jusqu'au 15 mars 2022) pour prendre une décision. L'enjeu sera sans doute d'imposer à NVIDIA des garanties en matière de concurrence et de respect de l'écosystème, ce qui est courant dans de telles procédures. Pour rappel, Arm est depuis quelques années détenue par un fonds d'investissement japonais (Softbank), avec une présence forte aux Royaume-Uni. Un pays qui n'est plus membre de l'UE désormais.