La FCC retire sa licence à China Telecom, qui a 60 jours pour quitter les États-Unis

En décembre 2020, la Federal Communications Commission avait ouvert une enquête sur l’opérateur. Le résultat est sans appel : la FCC révoque l’autorisation accordée à China Telecom il y a près de 20 ans.

En cause (sans surprise) des risques liés à la sécurité nationale. La FCC « constate » que l’opérateur est sous « l'influence et le contrôle du gouvernement chinois ». Elle l’accuse aussi de pouvoir « accéder, stocker, perturber et/ou détourner les communications américaines », de faire preuve d’un « manque de franchise », etc.

China Telecom a désormais 60 jours pour plier bagage.