Microsoft : plus de 20 milliards de dollars de bénéfice net, Surface à la traîne

Au troisième trimestre, les revenus de Microsoft atteignent 45,317 milliards de dollars, en hausse de 22 % sur un an. Le bénéfice net grimpe quant à lui à 20,238 milliards de dollars (+27 %).

Le chiffre d’affaires de la branche Productivity and Business Processes est de 15 milliards de dollars, contre 17 milliards de dollars pour Intelligent Cloud et 13,3 milliards de dollars pour More Personal Computing. Toutes les divisions de Microsoft affichent une croissance à deux chiffres, sauf Xbox (+2 % seulement) et Surface avec -17 %.

En bourse, la publication des résultats a fait grimper l’action de 5 %.