Les polices de 11 pays européens utilisent déjà la biométrie, et 8 autres vont suivre

Les forces de l’ordre de onze pays européens utilisent d’ores et déjà des systèmes de reconnaissance biométrique dans leurs enquêtes, et huit autres vont bientôt suivre ce mouvement, indique une nouvelle étude qui met en garde contre l’impact de cette technologie sur les droits fondamentaux qu'a lue Euractiv.

L'étude avait été commandée par le groupe des Verts au Parlement européen, fervent promoteur de l’interdiction totale des systèmes de reconnaissance biométrique dans les espaces publics.

Elle relève que les polices d’Autriche, de Finlande, de France, d’Allemagne, de Grèce, de Hongrie, d’Italie, de Lettonie, de Lituanie, de Slovénie et des Pays-Bas utilisent d'ores et déjà des technologies de reconnaissance faciale pour l’identification a posteriori dans leurs enquêtes criminelles. La Croatie, Chypre, la République tchèque, l’Estonie, le Portugal, la Roumanie, l’Espagne et la Suède devraient suivre dans un futur proche.

Deux évolutions sont pointées du doigt comme rendant la surveillance de masse plus probable : l’expansion des bases de données biométriques et le pilotage de plusieurs systèmes connectés à des logiciels d’identification biométrique.

« Ce que nous constatons avec ces projets, c’est qu’ils suivent de plus en plus une stratégie du “fait accompli”. Ils sont généralement présentés comme un projet pilote, demandant quelques circonstances particulières concernant le déploiement de la technologie. Ils demandent l’autorisation plus tard », précise Francesco Ragazzi, professeur associé à l’université de Leiden et auteur de l’étude.