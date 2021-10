AMD signe « un autre trimestre record », les processeurs EPYC en pleine forme

Le groupe revendique un chiffre d’affaires de 4,313 milliards de dollars, en hausse de 54 % sur un an et de 12 % sur trois mois. Le bénéfice net suit la même tendance avec 923 millions de dollars (+137 % et + 30 % respectivement). Les deux principales branches du fabricant – Computing and Graphics et Enterprise, Embedded and Semi-Custom – sont en hausse, avec respectivement 2,395 milliards de dollars (+ 44 % en un an et + 7 % en trois mois et 1,915 milliard de dollars (+69 % et + 20 %).

Deux tendances sont mises en avant. Sur le marché grand public, « le prix de vente moyen des processeurs clients a augmenté d'une année sur l'autre et d'un trimestre à l'autre grâce à une combinaison plus riche de ventes de processeurs Ryzen »… mais aussi une hausse des prix. Côté datacenter, « les livraisons de processeurs EPYC de 3e génération ont considérablement augmenté au cours du trimestre, les ventes de nos centres de données ayant plus que doublé d'une année sur l'autre », explique Lisa Su.

AMD en profite pour affirmer que « plus de 175 processeurs sont désormais compatibles avec Windows 11 ».