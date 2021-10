Orange recrute de nouveaux clients, mais ses revenus sont en (petite) baisse

Le chiffre d’affaires du groupe (au niveau mondial) est en très légère baisse de 0,4 % à 10,508 milliards d’euros. « Ce léger recul s'explique essentiellement par les moindres cofinancements du réseau Fibre reçus en France », affirme l’opérateur. Hors cofinancements, il serait en augmentation de 1,3 %.

Orange fait un rapide tour d’horizon de son nombre de clients : « les services mobiles comptent 221,8 millions d’accès au 30 septembre 2021, en hausse de 4,7 % sur un an, dont 80,1 millions de forfaits, en augmentation de 5,1 % sur un an. Les services fixes totalisent 44,7 millions d’accès au 30 septembre 2021 (en baisse de 1,0% sur un an), dont 11,3 millions d’accès très haut débit qui poursuivent leur forte croissance (+25,3% sur un an et près de 528 000 ventes nettes sur le trimestre) ».

En France, les revenus sont en baisse de 4,1 % avec 4,483 milliards d’euros, là encore à cause des cofinancements selon Orange. Ce ne sont pas les seuls fautifs car si on les retire de l’équation, le chiffre d’affaires serait encore en diminution de 0,4 %.

« Les contrats mobiles (hors M2M) poursuivent leur excellente performance avec +121 000 ventes nettes sur le trimestre tirées par les offres convergentes de la marque Orange ». Sur le fixe, la tendance est la même : « +80 000 ventes nettes au 3ème trimestre grâce aux résultats toujours excellents de la Fibre (+343 000 ventes nettes) qui accentuent notre position de leader. Toujours plus de la moitié des nouveaux clients Fibre sont des nouveaux clients pour le Groupe ».

Détail intéressant, l’opérateur indique que l’ARPO mobile (chiffre d’affaires trimestriel moyen) « continue de s’améliorer (+0,3 euro sur un an) notamment sous l’effet du retour progressif du roaming ».