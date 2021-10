Cosmic Kiss : l’allemand Matthias Maurer décollera dimanche à bord d’Endurance

L’astronaute sera aux côtés de Tom Marshburn et de Raja Chari de la NASA. En cas de retard, une nouvelle fenêtre de tir s’ouvrira le 3 novembre. Ils prendront tous les trois place à bord d‘une capsule Crew Dragon de SpaceX, baptisée Endurance.

« L’amarrage de l’équipage au module Harmony de la Station spatiale internationale est actuellement programmé pour le lendemain, tôt le matin, au terme d’un voyage d’environ 22 heures », explique l’Agence spatiale américaine.

« Matthias sera le 600e humain à voler dans l’espace. Durant ses six mois en orbite, Matthias mènera de nombreuses expériences européennes et internationales en micropesanteur. Les connaissances acquises grâce à sa mission façonneront l'avenir de l'exploration spatiale et contribueront à améliorer la vie sur Terre ».