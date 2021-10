Dark HunTOR : 150 suspects arrêtés dans 9 pays, 2 places de marché fermées

Les forces de l'ordre de neuf pays ont arrêté 150 suspects qui vendaient des produits illégaux sur le « dark web », ont annoncé aujourd'hui Europol et le ministère américain de la Justice. Ces arrestations ont eu lieu aux États-Unis (65), en Allemagne (47), au Royaume-Uni (24), en Italie (4), aux Pays-Bas (4), en France (3), en Suisse (2) et en Bulgarie (1). Un certain nombre d'enquêtes sont toujours en cours pour identifier d'autres personnes derrière certains comptes.

Plus de 26,7 millions d'euros en espèces et en cryptomonnaies ont également été saisis dans cette opération, ainsi que 234 kg de drogue et 45 armes à feu. Les drogues saisies comprennent 152 kg d'amphétamine, 27 kg d'opioïdes et plus de 25 000 pilules d'ecstasy.

L'opération Dark HunTOR découle du retrait plus tôt cette année de DarkMarket, le plus grand marché illégal au monde à l'époque sur le dark web. Les autorités allemandes avaient alors arrêté l'opérateur présumé du marché et saisi son infrastructure informatique, fournissant aux enquêteurs du monde entier une mine de renseignements.

Dans le cadre de cette opération, les autorités italiennes ont également fermé les marchés du dark web DeepSea et Berlusconi, qui affichaient ensemble plus de 100 000 annonces de produits illégaux. Quatre administrateurs ont été arrêtés et 3,6 millions d'euros de cryptomonnaies saisis.

Le Monde rapporte qu'en Belgique, pendant ce temps, la police belge menait, mardi matin, une vaste opération contre des organisations criminelles impliquées dans un vaste trafic de cocaïne. Six laboratoires ont été démantelés et 64 personnes arrêtées lors d’une opération qui a mobilisé un millier de policiers. Cette opération, la troisième du genre cette année, est liée au décryptage de communications transmises via le cryptophone Sky ECC.