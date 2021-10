Adobe propose Photoshop et Illustrator sur le web, des améliorations pour les Mac M1

Comme chaque année, l'entreprise profite de sa conférence Max pour faire une pluie d'annonces. Une grosse mise à jour de Photoshop pour Mac et iPad est ainsi proposée, la collaboration est renforcée dans de nombreux outils, dont Illustrator.

Cela va notamment être facilité par l'arrivée (en bêta) de ces deux applications en version Web. Mais Adobe évoque aussi ses Creative Cloud Spaces et Canvas.

L'entreprise vante au passage son acquisition de Frame.io, ses nouveaux outils exploitant l'IA via Sensei, le Multi-Frame Rendering qui doit diviser par quatre le temps de rendu dans After Effects, etc.

La conférence d'ouverture d'Adobe Max 2021 est accessible en replay ici.