Carrefour Sprint : des produits du quotidien livrés en moins de 15 minutes, avec Uber Eats

Ce nouveau service de « quick commerce » a été lancé hier et s‘inscrit dans la continuité du rapprochement entre Carrefour et Uber annoncé en avril 2020. La livraison était alors annoncée en 30 minutes en moyenne. Désormais, près de 2 000 produits alimentaires et non alimentaires (fruits et légumes, plats cuisinés, surgelés, boissons, hygiène et d’entretien et produits de la marque Carrefour) peuvent être « livrés en moins de 15 minutes en exclusivité par Uber Eats ».

La start-up Cajoo – spécialisée dans la livraison en 15 minutes – opérera ainsi « la préparation des commandes de Carrefour Sprint, en plus de ses propres commandes ». C‘est une nouvelle étape « de la coopération entre les deux acteurs, seulement quelques semaines après l’annonce de la prise de participation de Carrefour dans la startup », explique l’enseigne de grande distribution.

« Carrefour Sprint couvrira dans un premier temps tout Paris intra-muros ainsi que Boulogne, Neuilly et Levallois via l’application Uber Eats grâce à l’ensemble du réseau de dark stores de Cajoo puis sera disponible d’ici la fin de l’année dans au moins 5 autres agglomérations, à savoir Lyon, Bordeaux, Toulouse, Lille, et Montpellier ».