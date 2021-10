Element One : regroupez Matrix, Signal, Telegram et WhatsApp pour 5 dollars par mois

L'entreprise développe des solutions autour de la messagerie open source Matrix et veut attirer des clients en leur facilitant la vie à travers une offre centralisée et hébergée. En complément de la version gratuite, elle propose désormais Element One intégrant des « ponts » pour Signal, Telegram et WhatsApp.

Elle est facturée 5 dollars par mois par utilisateur et peut être utilisée sur autant d'appareils que vous le souhaitez. Pour rappel, une offre Element Home permet également d'accéder à Discord, IRC, Slack ou Teams, avec une tarification différente : 10 dollars par mois pour 5 utilisateurs, l'accès à chaque pont étant facturé 0,5 dollar par mois et par utilisateur.

Il s'agit donc de proposer une solution individuelle et simplifiée, puisqu'elle ne nécessite pas de calcul pour savoir combien il faudra payer à la fin du mois. Notez qu'il s'agit dans tous les cas d'abonnement grand public, les entreprises ayant droit à des offres spécifiques.