STARLIGHT va renforcer « la souveraineté et l'autonomie » des IA pour les forces de l'ordre en Europe

Ce nom est l'acronyme de Sustainable Autonomy and Resilience for LEAs using AI against High priority Threats, « un projet d’innovation qui vise à renforcer la souveraineté et l'autonomie stratégique dans le domaine de l'Intelligence Artificielle (IA) pour les forces de l’ordre européennes » (LEAs, pour law enforcement agencies), explique le CEA.

Il réunit 52 partenaires représentant 18 pays européens, dont 15 forces de l’ordre issues de 13 pays de l’UE. Il est prévu pour durer 4 ans avec un financement total de 18,8 millions d'euros, dont 17 millions pour l'Union européenne.

Voici les quatre principaux axes de développement :