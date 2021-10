Le projet de loi sur la vigilance sanitaire a déjà été adopté par les députés. Il étend jusqu’au 31 juillet la possibilité pour le gouvernement de déclarer l’état d’urgence ou d’exiger un passe sanitaire. Le texte sera en séance au Sénat les 28 et 29 octobre, après son inévitable passage devant la commission des lois.

61 amendements ont été déposés pour cette étape intermédiaire. Le sénateur Philippe Bas, ancien président de cette commission, entend ainsi rabouter le terme voté par les députés pour le ramener au 28 février 2022.

« D'une part, la prorogation des outils existants ne prend pas en compte l'évolution de la situation sanitaire et, en particulier, les données nouvelles comme la vaccination massive de la population, la palette d'instruments disponibles pour vivre avec le virus comme les masques et le gel, et la meilleure connaissance scientifique du virus. D'autre part, la date proposée du 31 juillet 2022 est bien trop lointaine et ne permet pas un contrôle démocratique satisfaisant ».