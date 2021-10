Les « conclusions » du Conseil européen sur le numérique

Elles ont été adoptées lors de sa réunion des 21 et 22 octobre, Il s'agit pour l'essentiel de donner de grandes lignes directrices, rien de plus.

Sur le numérique, il souligne la nécessité d'avoir des politiques « inclusives et durables, et en particulier de mettre l'accent sur les compétences numériques et l'éducation numérique ».

Il encourage aussi « les colégislateurs à parvenir à un accord sur le règlement concernant l'itinérance avant la fin de l'année et les invite à poursuivre les travaux sur les propositions relatives à la législation sur les services numériques et à la législation sur les marchés numériques en vue de parvenir à un accord ambitieux dans les plus brefs délais ».

Il veut également « valoriser les données en Europe » et « promouvoir la création d'un écosystème européen des micropuces à la pointe du progrès tout au long de la chaîne de valeur, et renforcer la résilience, y compris en termes de matières premières », des problématiques importantes à l'heure de la souveraineté numérique.

Le Conseil souhaite aussi « mettre en place un cadre réglementaire favorable à l'innovation pour l'intelligence artificielle afin d'accélérer l'adoption de cette technologie ». Sur la cybersécurité, il « réaffirme l'attachement de l'UE à un cyberespace ouvert, libre, stable et sûr, et il demande instamment aux pays du monde entier d'adhérer à ces normes et de les faire respecter ».

Bref, de bien belles paroles qu'il faudra concrétiser dans les faits.